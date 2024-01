2024-01-13 21:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دادی عێراق رایدەگەیەنێت، كێشەی گەڕەكی نەورۆز لە كەركوك لە رووی یاسایی و كارگێڕییەوە كۆتاییهات و سبەی نوێنەرانی…

