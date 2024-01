2024-01-13 22:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، رۆژان سێ ملیۆن مەتر سێجار ئاوی خواردنەوە بۆ هاوڵاتییان بەرهەمدەهێنین. فەرمانگەی میدیا زانیاریی حكومەتی هەرێم…

