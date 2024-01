2024-01-14 13:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری بازرگانیی عێراق دڵنیایی بە هاوڵاتییان دەدات، بڕی دانەوێڵەی پێویست بۆ بەشە ئاردی ساڵێکی هاوڵاتییان لە سایلۆ و…

The post وەزیری بازرگانیی عێراق: بەشە ئاردی ساڵێک و شەش بەشەخۆراک زامنکراوە appeared first on Esta Media Network.