2024-01-14 14:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حەیدەر عەبادی سەرۆکی هاوپەیمانیی نەسر رایگەیاند، نابێت هاوڵاتییان باجی کێشە سیاسییەکان بدەن و فەرمانبەری ناوچەیەک مووچە وەربگرێت و…

