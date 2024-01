2024-01-14 14:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئامارێكی كارەبای سلێمانی لە ساڵی رابردوودا زیاتر لە 17 هەزار هاوبەشی نوێ كارەبایان وەرگرتووە و لەنێویاندا هاوبەشانی…

The post كارەبای سلێمانی: زیاتر لە 17 هەزار هاوبەشی نوێ كارەبایان وەرگرتووە appeared first on Esta Media Network.