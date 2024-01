2024-01-14 16:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵ گەڕانەوەی سەقامگیریی نرخی هێلکەی لە بازاڕەکاندا راگەیاند و رێکارەکانی خۆی لەو بارەیەوە روونکردەوە. مەهدی سەهر جبوری،…

The post وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق: نرخی هێلکە لە بازاڕە ناوخۆییەکان جێگیربووە appeared first on Esta Media Network.