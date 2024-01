2024-01-14 16:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ژەهراویبوونی بەگازی دوانەئۆکسیدی کاربۆن، منداڵێکی تەمەن 12 ساڵان لە مردن رزگارکرا. بەرێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی لە راگەیاندراوێکدا…

