2024-01-14 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی سۆران رایدەگەیەنێت، كەسێكیان بە تۆمەتی هەڕەشەكردن لە چەندین ئافرەت دەستگیركردووە كە هەڕەشەی بڵاوكردنەوەی وێنە و ڤیدیۆكانیانی…

