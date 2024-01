2024-01-14 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەحسین تەها چۆمانی، رۆژنامەنووس و نووسەر لە وتارێکیدا لەبارەی زنجیرەی (ژیانی سیاسی مام لە شام) ئاماژە بەوە دەکات،…

The post تەحسین تەها چۆمانی: پرسی کورد بۆ مام جەلال کێشە گەورەکە بوو appeared first on Esta Media Network.