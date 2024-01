2024-01-14 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، هەوڵەكانمان بەو ئاراستەیەن چارەسەری ریشەیی كێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان بكەین و ناكرێت بابەتی…

