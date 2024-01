2024-01-14 21:40:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق كۆبووەوە و چەند بڕیارێكی دەركرد و یەكێك لە بڕیارەكانی ناردنی پارەی تەرخانكراوە بۆ مووچەی مووچەخۆرانی…

The post حكومەتی عێراق وردەكاری ناردنی پارەی تەرخانكراو بۆ مووچە بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.