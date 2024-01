2024-01-14 21:40:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم ئاماری دابەشکردنی نەوت و بەنزینی بەسەر پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکاندا بڵاوکردەوە و دەڵێت، “زیاتر…

The post سامانە سروشتییەکان ئاماری دابەشکردنی نەوتی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.