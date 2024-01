2024-01-14 21:40:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاژنی دانیماڕک بە بڕیارێکی مێژووی دەستی لە تەختی پاشایەتی وڵاتەکەی هەڵگرت و کوڕەکەی وەک پاشای ئەو وڵاتە دەستنیشانکرا.…

