2024-01-15 00:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی كەركوك حەوت گەشتیار دەستگیركران كە ھەڵگری پاسپۆرت و ڤیزای ساختەبوون و رادەستی پۆلیس كران. بەڕێوەبەرایەتیی…

The post لە فڕۆكەخانەی كەركوك حەوت گەشتیار دەستگیركران appeared first on Esta Media Network.