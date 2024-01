2024-01-15 00:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم رایدەگەیەنێت، سەركەوتوو بوون لە پلانی رووبەڕووبوونەوەی لافاو و رێگریكردن لە كۆبوونەوەی ئاوی زیادە…

