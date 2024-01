2024-01-15 09:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی بلومبێرگ بڵاویکردەوە،”قەتەر بەشێوەیەکی کاتی گواستنەوەی غازی سروشتی لە رێگەی گەرووی باب ئەلمەندەبەوە وەستاندووە بەهۆی گرژی و ئاڵۆزییەکانی…

The post بلومبێرگ: قەتەر گواستنەوەی غازی لە رێگای دەریای سوورەوە راگرت appeared first on Esta Media Network.