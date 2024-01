2024-01-15 09:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی شارەوانیی ئەستەنبوڵ جەختی لەسەر پێویستی ئامادەکاری بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەگەری بوومەلەرزە لە شارەکەی کردەوە و دەڵێت، “بوومەلەرزە هەڕەشەیەکی…

The post سەرۆکی شارەوانی ئیستانبوڵ داوای ئامادەکاریی بۆ ئەگەری روودانی بوومەلەرزە دەکات appeared first on Esta Media Network.