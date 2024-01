2024-01-15 13:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێوڕەسمی دابەشکردنی خەڵاتەکانی ‘زە بێست’ لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا لە کاتژمێر 10:30ی ئەمشەو بەڕێوەدەچێت، لەم رێوڕەسمەدا باشترینەکانی ساڵی…

