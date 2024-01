2024-01-15 13:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمەل جەلال سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزار رایگەیاند، ئەمساڵ داهاتی گەشتوگوزار بەراورد بە ساڵی 2019 بەرێژەی 17% زیادیکردووە. ئەمەل جەلال…

The post ئەمەل جەلال: داهاتی گەشتوگوزار لە ساڵی 2023 دا لە 17% زیادیکردووە appeared first on Esta Media Network.