2024-01-15 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

به‌رپرسى فه‌رمانگه‌ى میدیا و زانیارى حكومه‌تى هه‌رێمی کوردستان رایگەیاند، دوای تەواوبوونی رێکارەکانی ناردنی پارەکە لە بەغداوە و گەیشتنی…

The post وادەی دابەشکردنی مووچە ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.