2024-01-15 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شانەی ئەمنیی عێراق رەتیدەکاتەوە جگە لەو هێزە بیانییانەی لە عێراقدان هیچ هێزێکی دیکە هاتبێتنە ناو خاکی عێراق و…

The post شانەی ئەمنیی عێراق هاتنی هێزی نوێی بیانی رەتدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.