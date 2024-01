2024-01-15 18:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رووداوێكی پێكدادان لە قەرەداغ برینداربوونی 11 كەسی لێكەوتەوە، بەرپرسێكی تەندروستی دەڵێت، دۆخی دوانیان ناجێگیرە. پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ لەسەر…

The post لە رووداوێكی هاتوچۆدا 11 كەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.