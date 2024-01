2024-01-15 19:05:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاتی خۆشتن لە بەیانیان یان ئێواراندا مشتومڕی زۆری لەسەرە و خەڵکی بۆ دوو بەرە دابەشکردووە. هەندێک پێیانوایە خۆشتن…

The post باشترین کاتی خۆشتن کەیە؟ بەیانیان یان شەوان؟ appeared first on Esta Media Network.