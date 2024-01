2024-01-15 20:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پنتاگۆن) رایگەیاند، لۆید ئۆستن وەزیری بەرگریی دوای چەند رۆژێک لە وەرگرتنی چارەسەر، نەخۆشخانەکەی بەجێهێشتووە. بەپێی…

