2024-01-15 20:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەفسەرێکی هێزی ئاسمانی ئەمریکی کە خوێندکاری ماستەرە لە سیاسەتی گشتیدا لە زانکۆی هارڤارد، بووە شاجوانی ساڵی 2024ی وڵاتەکە.…

The post ئەفسەرێکی هێزی ئاسمانی بووە شاجوانی ساڵی 2024ی ئەمریکا appeared first on Esta Media Network.