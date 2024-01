2024-01-16 09:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەڵبژاردنی بەرایی حزبی کۆمارییەکان لە ویلایەتی ئایۆوا دۆناڵد ترەمپ سەرکەوتنی بەدەستهێنا. میدیاکانی ئەمریکا بڵاویانکردەوە، بەپێی ئەنجامە بەرەییەکانی…

