2024-01-16 09:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم لەبارەی هێرشەکەی سەر هەولێرەوە راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، ” ئەمە پێشێلکردنێکی ئاشکرای سەروەریی هەرێم و…

The post لەبارەی هێرشەکەی سەر هەولێرەوە ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.