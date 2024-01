2024-01-16 09:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا بە توندی ئیدانەی ئەو هێرشانەی کرد کە شەوی دووشەممە کرانە سەر هەولێری پایتەختی هەرێمی…

The post وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئیدانەی هێرشەکەی سەر هەولێری کرد appeared first on Esta Media Network.