2024-01-16 10:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە بارەی هێرشەکانی سەر هەولێر پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، “پرسە و هاوخەمی خۆمان بۆ قوربانییەکان دەردەبڕین و هیوای چاکبوونەوەی…

