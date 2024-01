2024-01-16 12:05:43 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دەرەوەی عێراق بڵاویکردەوە، ئەبو فەزل عەزیزی راوێژکاری کاروباری ئێران لە عێراق بانگهێشتی وەزارەتی دەرەوە کرا و یاداشتی…

