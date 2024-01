2024-01-16 12:05:43 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان پەیامێکی بڵاوکردەوە، تێیدا هاتووە، ئەو هێرش و پەلامارانە زوڵم و ناحەقییەکی ئاشکرایە بەرانبەر خەڵکی…

The post مەسعود بارزانی: ناکرێ چیتر لەبەرانبەر ئەو ستەم و ناحەقییە بێدەنگ بین appeared first on Esta Media Network.