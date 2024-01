2024-01-16 12:05:43 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ قاسم ئەعرەجی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق بگاتە شاری هەولێر. ئەمڕۆ قاسم ئەعرەجی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق…

The post لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لە هێرشەکان ئەمڕۆ دەگاتە هەولێر appeared first on Esta Media Network.