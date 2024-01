2024-01-16 14:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی ئیدانەی هێرشەکەی سەر هەولێر دەکات و رایدەگەیەنێت، “داوا لە هەموو لایەک دەکەم بۆ کۆتاییهێنان بە پێشێلکارییەکان…

