2024-01-16 15:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق رایگەیاند، ئەو بانگەشانەی باس لە بوونی بنکەی ئیسرائیلی دەکەن لە هەولێر بێ بنەمان. قاسم…

The post لێدوانێک لە راوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانیی عێراقەوە لەسەر هێرشەکە appeared first on Esta Media Network.