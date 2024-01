2024-01-16 20:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، بەهۆی هێرشەكانی شەوی رابردووی سەر شاری هەولێر لە ئەمڕۆوە بۆ ماوەی 3 رۆژ ماتەمینیی گشتی…

