2024-01-16 20:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر هێرشەكەی شەوی رابردووی هەولێر هاتەدەنگ و داوایەكیش ئاراستەی حكومەتی عێراق دەكات. هاوكات داواش لە…

