2024-01-16 20:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هێرشەكەی سەر شاری هەولێر پەرەسەندنێكی مەترسیدارە و عێراق مافی گرتنەبەری هەموو رێكارە دبلۆماسی و…

