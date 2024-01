2024-01-16 22:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی نووسراوێكی وەزارەتی كاروباری كۆمەڵایەتیی هەرێم كە ئاڕاستەی ئەنجومەنی وەزیران كراوە، داوادەكەن رەزامەندی بدرێت لەسەر دامەزراندنی ژمارەیەك نەوجەوان…

The post نووسراوێك لەبارەی دامەزراندنەوە ئاڕاستەی حكومەت كرا appeared first on Esta Media Network.