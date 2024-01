2024-01-16 22:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ دەربڕینی هاوخەمی بەرامبەر هێرشەكەی شەوی رابردووی هەولێر، لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ماتەمینیی گشتی راگەیەنرا. ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ…

The post ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ سێ رۆژ ماتەمینی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.