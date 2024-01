2024-01-16 22:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، هەرێمی كوردستان لە رابردوو و ئێستا و داهاتوو نابێتە هەڕەشە بۆ سەر هیچ…

