2024-01-17 10:05:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەی دانیشتووانی چین بۆ دووەم ساڵ لەسەریەک و لە ساڵی 2023 دابەزیوە بەهۆی دابەزینی رێژەی لەدایکبوون و گیانلەدەستدان…

