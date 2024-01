2024-01-17 11:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەیەکی کەمی ماوە بۆ هاتنی مانگی رەمەزان بەپێی پێشبینییە گەردوونناسییەکان چاوەڕواندەکرێت بکەوێتە 11 ی ئازاری 2024. لە زۆرینەی…

The post کەی یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانە؟ appeared first on Esta Media Network.