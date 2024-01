2024-01-17 16:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئێران لە داڤۆس رایگەیاند، ئێمە رێز لە سەروەری و یەکپارچەیی و ئاسایشی عێراق و پاکستان دەگرین…

