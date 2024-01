2024-01-17 19:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی سلێمانی هاوڵاتییان ئاگاداردەكاتەوە كە بۆ دەركردمنی مامەڵەی پاسپۆرت كار بە وێنەی تۆماری ئەلیكترۆنیی ساڵی 2023 ناكرێت.…

