2024-01-17 19:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، رایدەگەیەنێت، وڵاتانی دراوسێ هەر نیگەرانییەکیان هەیە دەبێت لەرێگەی ئاشتیانە و دیپلۆماسییەوە چارەسەربکرێن. قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک…

