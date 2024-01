2024-01-17 19:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە شەقامێکی دیکەی یەکتربڕی لای باخی بەختیاری بکرێتەوە، سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی دەڵێت، پڕۆژەکە لە قۆناغی کۆتاییدایە. سەرۆکایەتیی شارەوانیی…

