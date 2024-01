2024-01-17 19:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران داوا لە یەكێتیی ئەوروپا دەكات لە پرۆژەی بازرگانیی بچوك و پلاتفۆرمی سمارت سولی هاوكاری بكەن.…

The post قوباد تاڵەبانی لەگەڵ نوێنەری یەکێتیی ئەوروپا لە هەرێم کۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.