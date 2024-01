2024-01-17 21:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کۆبوونەوەی سەرۆکی هەرێم لەگەڵ باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق دۆخى سياسيى عێراق و هه‌رێم تاوتوێکرا. سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان…

The post سەرۆکی هەرێم و باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدادیان تاوتوێکرد appeared first on Esta Media Network.