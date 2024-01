2024-01-17 23:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رووداوێكی هاتوچۆدا لە نزیك گوندی ئەلبوسەباحی قەزای دووزخورماتوو دوو كەس گیانیان لەدەستدا و 2 كەسی دیكەش برینداربوون.…

