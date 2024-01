2024-01-18 00:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق داوای لیستی خەرجیی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی كوردستان دەكات. د. نەرمین مەعروف ئەندامی لیژنەی دارایی لە…

